Ministrul Mediului, despre interzicerea centralelor de apartament

Proiectul care interzice centralele individuale in blocurile noi a intrat in avizare la Ministerul Mediului.Anuntul a fost facut chiar de Ministrul Mediului, Barna Tanczos, in cadrul forumului energetic regional FOREN."Proiectul de Hotarare de Guvern este in avizare la Ministerul si pana la finalul lunii va intra in circuitul de avizare interministerial. Sper sa fie sustinut si de guvern si celelalte ministere", a declarat Barna Tanczos.Proiectul a fost prezentat pentru prima ... citeste toata stirea