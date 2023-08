Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, participa azi,11 august, la Brasov, incepand cu ora 09.30, la Conferinta Regionala "Reciclam in Romania", dedicata promovarii campaniei privind colectarea separata a deseurilor. Campania este derulata de Ministerul Mediului si are ca scop schimbarea comportamentului cetatenilor, astfel incat separarea deseurilor sa devina un demers firesc in majoritatea familiilor din Romania. De asemenea, prin aceasta campanie, incearca sa convinga ... citeste toata stirea