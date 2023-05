Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat, marti, la Brasov,ca Romania nu va mai accepta sfaturi in ce priveste gestionarea populatiei de ursi de la state care au exterminat aceasta specie in urma cu 100 de ani.Ministrul Mediului a subliniat ca in sfarsit "cineva de la Bruxelles a venit sa verifice la fata locului" si sa discute despre aceasta problema si cu autoritatile romane.Cu acelasi prilej, el a spus ca, in septembrie, in Romania va fi organizat un summit pe problema carnivorelor ... citeste toata stirea