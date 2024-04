Ministrul Mediului: Romania pierde anual 1.000 de hectare de teren arabil din cauza desertificarii

Ministrul Mediului trage un semnal de alarma: Romania pierde anual 1.000 de hectare de teren arabil din cauza desertificarii din sudul tarii. Mircea Fechet spune ca singura solutie pentru a combate acest fenomen este impadurirea rapida. Daca nu se iau masuri, in cativa ani vom avea o clima ca-n Grecia, relateaza Digi24.ro."Am fost personal in sudul Romaniei, in judetul Dolj, in judetul Mehedinti, si am vazut cu ochii mei cum desertul inghite pur si simplu suprafata arabila de acolo. E foarte ... citește toată știrea