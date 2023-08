Ursoaica Gaia care a ucis un om in Italia nu are ce cauta in Romania sustine ministrul Mediului, Mircea Fechet, chiar daca activistii italieni de mediu au vorbit de transferul sau in captivitate, in sanctuarul de la Zarnesti. Fechet a spus ca Romania a contactat mai multe tari cu habitate potrivite, pentru a prelua o parte din ursii din Romania, dar nimeni nu a acceptat."Italia nu doar ca nu a raspuns pozitiv la acea corespondenta, dar Italia se pregateste sa trimita in Romania singurul urs ... citeste toata stirea