Ministrul Muncii: 3,2 milioane de pensionari vor primi ajutorul de 700 de lei in luna iulie

Ministrul Muncii, Marius Budai, a transmis joi ca ajutoarele de 700 de lei pentru pensionarii care primesc pana in 2.000 de lei vor veni in acelasi timp cu pensia, incepand cu data de 1 iulie.Ministrul Muncii a precizat ca 3,2 milioane de pensionari vor beneficia de noua masura, relateaza Agerpres."Acesti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar care are pensia sub 2.000 de lei; vor veni odata cu pensia fiecaruia. Va incepe livrarea catre populatie a acestor sume exact in calendarul pe ... citeste toata stirea