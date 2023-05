Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat noi vouchere de 5.000 de euro pentru doua categorii de persoane.Ministrul Muncii a anuntat vineri, vouchere in valoare de 5.000 de euro pentru romanii cu dizabilitati sau cei aflati in somaj, in cadrul unui proiect care ii ajuta sa-si gaseasca mai usor un loc de munca, potrivit Antena 3, care citeaza botosaninews.ro.Obiectivul general al proiectului il reprezinta asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati, in conditii de egalitate cu ceilalti, ... citeste toata stirea