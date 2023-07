Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre azilele groazei si spune ca "a taiat in carne vie" si va continua acolo unde se vor gasi nereguli. Ea a precizat ca au existat deja demiteri la ANPIS, iar daca va fi cazul, va continua.Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat ca a "taiat in carne vie" in scandalul azilele groazei si, daca va fi cazul, va continua sa faca acest lucru.Ministrul anunta ca, pana la 31 august, va veni cu o noua lege a asistentei sociale, ... citeste toata stirea