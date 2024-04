Ministrul Muncii despre virarea pensiilor inainte de Paste: Pe cont - pe 2-3 mai, prin Posta - pana pe 3 mai, inclusiv

Pensiile vor fi virate in avans in luna mai, inainte de Paste. In conturile pensionarilor banii vor intra in zilele de 2-3 mai, iar prin Posta Romana, vor fi livrate pana in ziua de 3 mai, inclusiv, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Timisoara, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu (foto), relateaza Agerpres.Ministrul Muncii a aratat ca, prin hotararea de guvern adoptata joi, se pot declansa in luna aprilie procedurile, astfel incat sa poata fi virate pensiile inainte de Paste. ... citește toată știrea