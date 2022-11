Ministrul Muncii: Mergem pe o majorare a pensiilor de 10%, iar pe timpul iernii sa sprijinim categoriile vulnerabile

Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat ca la nivel guvernamental se discuta despre o majorare a pensiilor cu 10 la suta, plus sprijinirea pensionarilor cu pensii mici si a categoriilor vulnerabile mai ales pe perioada iernii.O decizie finala se va lua, insa, in cadrul coalitiei, iar aceasta va fi anuntata de liderii coalitiei de guvernare.In prezent, potrivit lui Budai, se lucreaza la constructia bugetului pe anul 2023, relateaza news.ro."Noi, PSD, nu ne-am schimbat optiunea, am spus ... citeste toata stirea