Ministrul Muncii: Nu sunt probleme in acest an cu plata pensiilor si nici in 2023

Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca nu exista probleme cu plata pensiilor in acest an si nu vor fi nici anul viitor.Marius Budai a declarat luni ca nu sunt probleme in acest an cu plata pensiilor si nici anul viitor nu vor fi, insa a mentionat ca banii vor ajunge la pensionari cu cateva zile mai tarziu, din cauza unor proceduri tehnice."Ati vazut discutia din comisie pe tot ceea ce inseamna acel procent 9,4%, cand inclusiv cu cifrele in fata au continuat sa ne minta. Nu sunt probleme ... citeste toata stirea