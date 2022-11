Ministrul Muncii: Pensiile din decembrie nu vor intarzia, iar in ianuarie plata va fi decalata o zi-doua

Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca Posta Romana va lucra in data de 2 decembrie, pentru a face platile in ceea ce priveste pensiile, astfel incat, pana la 15 decembrie, toate pensiile sa fie achitate.In ianuarie pensiile vor intra in conturi in 12-14 ale lunii, iar pensiile in numerar vor intarzia o zi sau doua.Intrebat, sambata seara, la Antena 3, cand incepe tiparirea taloanelor de pensii cu majorarile anuntate, ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat ca sunt in lucru actele ... citeste toata stirea