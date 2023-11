Ministrul Muncii a anuntat ca anul viitor, pensiile vor creste de doua ori, majorarea fiind in medie de peste 40%.Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, afirma, vineri seara, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate.De la 1 septembrie 2024, romanii vor avea noile pensii recalculate in care vor vedea exact punctele pe care le au fiecare, iar ministrul afirma ca "vor duce la o crestere a pensiei de peste 40 la ... citeste toata stirea