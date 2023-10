Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, vizeaza posibilitatea ca romanii din strainatate sa-si foloseasca talentele si munca in Romania.Dupa ce a vizitat un muzeu unic in Europa, deschis in judetul Hunedoara de o familie de romani reveniti in tara dupa zeci de ani petrecuti la New York, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, spune ca vrea sa ofere romanilor plecati din tara posibilitatea de a-si pune talentele si munca in valoare in Romania."Florica Zaharia a devenit, prin cunostinte, ... citeste toata stirea