Ministrul Rafila: Vaccinarea nu va fi obligatorie in Romania

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica, la Antena 3 ca, din punctul sau de vedere, vaccinarea nu va fi obligatorie in Romania.Rafila a mentionat ca nu este potrivita obligativitatea in tara noastra si a precizat ca trebuie lucrat mai mult pe informarea cetatenilor.Ministrul Sanatatii a spus ca vaccinarea arata ca are efect favorabil asupra persoanelor infectate cu noul coronavirus si o recomanda mai ales persoanelor aflate in categorii de risc, cu patologii cornice. ... citeste toata stirea