Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Romania are in depozite 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru care nu exista deloc interes, nici sa fie primite de o alta tara prin donatie, iar dupa ce vor expira distrugerea lor va costa alti bani."Noi ne gasim in situatia in care avem in depozite peste 8 milioane de doze de vaccin pentru care nu mai ... citeste toata stirea