Ministrul Sanatatii: Epidemia gripa se va incheia in aproximativ doua saptamani

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, estimeaza ca epidemia de gripa va scadea semnificativ in aproximativ doua saptamani.Alexandru Rafila, a declarat, duminica seara, ca numarul cazurilor de gripa si viroza este in scadere, scaderea fiind, doar in ultima saptamana, de 25%.Rafila este de parere ca in doua saptamani epidemia de gripa va ajunge la final, transmite News.ro.Ministrul Sanatatii a spus ca in ultima saptamana au fost 100.000 de noi cazuri de viroze respiratorii si cazuri de ... citeste toata stirea