Ministrul Sanatatii: Masca va fi recomandata in mod evident in scoli

Ministrul Sanatatii a declarat ca recomanda folosirea mastii de protectie in scoli. El a precizat ca lucrurile pot fi tinute sub control daca scolile asigura conditii de igiena.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, ce estimari are in legatura cu cazurile de COVID-19 din luna septembrie, cand incep scolile.Potrivit ministrului, este de asteptat ca orice activitate care inseamna o crestere a interactiunilor sociale semnificativa sa aiba un impact ... citeste toata stirea