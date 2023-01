Ministrul Sanatatii: Nu introducem niciun fel de restrictii, avem doar recomandari

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca nu vor fi introduse niciun fel de restrictii in tara noastra in contextul noului val de COVID-19 din China.Rafila a fost intrebat la TVR Info daca exista riscul reintroducerii de restrictii, in contextul discutiilor legate de China si de cei care calatoresc din aceasta tara in Europa, relateaza Agerpres."Nu. Una este sa controlezi, de exemplu, fluxul de pasageri intr-o zona afectata de circulatie intensa a tulpinii (de ... citeste toata stirea