Peste 1.000 de copii se nasc anual cu malformatii cardiace, din acestia 600 sunt operati in Romania prin proceduri chirurgicale, iar alti 200 prin proceduri interventionale si alti aproximativ 120 de copii cu urgente majore merg in strainatate, a declarat, vineri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.,,Numarul de copii care se nasc cu astfel de malformatii in fiecare an depaseste 1.000. Cam asta este incidenta. Din acesti copii circa 600 sunt operati in Romania prin proceduri chirurgicale,