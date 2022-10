Ministrul Sanatatii: Programul de vizita in spitale trebuie sa fie accesibil, la ore la care oamenii pot sa ajunga sa-si vada rudele

Programul de vizita in spitale trebuie sa fie accesibil, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Acesta a punctat ca sunt unele unitati medicale care probabil aplica ordonantele militare emise in timpul pandemiei de COVID-19, transmite Rador."Comunicarea cu pacientul in interiorul spitalului este o problema uneori. Trebuie sa comunici cu pacientul, sa fii empatic, sa-l sprijini, sa simta interesul tau pentru problema lui, dar si (...) comunicarea in exterior continua sa fie o ... citeste toata stirea