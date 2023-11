Vaccinul anti HPV este unul dintre cele mai bune, rezistente, cu foarte putine reactii adverse, a declarat marti ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la un eveniment prilejuit de lansarea actiunii de vaccinare HPV.El a amintit ca in Romania vaccinarea anti HPV a fost un mare esec, mortalitatea din tara noastra cauzata de cancerul de col uterin fiind inca foarte ridicata - circa 1.700 de femei in fiecare an pierzand lupta cu aceasta boala."Incepand cu anul 2008 in Romania s-a introdus ... citeste toata stirea