Ministrul Vestea a semnat un contract pentru un proiect la frontiera romano-sarba, pentru consolidarea securitatii in zonele de frontiera.Ministrul Adrian-Ioan Vestea a participat marti la semnarea contractului de finantare pentru un proiect care va fi implementat in zona de frontiera romano-sarba. Alocam resurse financiare pentru consolidarea securitatii in zonele de frontiera, a explicat demnitarul roman.Adrian Vestea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, si ... citeste toata stirea