In perioada minivacantei de 1 Decembrie, agentii de la Politia Locala Brasov au preluat 175 sesizari telefonice prin intermediul numarului scurt 0268/954, pus la dispozitia cetatenilor pentru a sesiza aspecte privind tulburarea ordinii si linistii publice ori nerespectarea dispozitiilor legale. Au aplicat amenzi in valoare totala de peste 78.000 de lei. Astfel, in aceasta perioada, agentii Biroului Trafic Rutier si Ridicari Auto au aplicat 76 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 14.500 lei ... citeste toata stirea