Angajatii de la stat sau privat se bucura in acest an de patru zile libere cu ocazia Pastelui, fiind incluse atat Vinerea Mare, cat si a doua zi de Paste.Anul acesta Pastele ortodox pica pe 24 aprilie. Astfel, zile libere vor fi patru: pe 22 aprilie 2022 - Vinerea Mare, in 24 si 25 aprilie - prima si a doua zi de PastePastele catolic se sarbatoreste cu o saptamana ... citeste toata stirea