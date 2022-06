Vesti bune pentru romani. La sfarsitul acestei saptamani si inceputul saptamanii viitoare, acestia se vor putea bucura de o noua minivacanta de Rusalii. Iata cate zile libere au romanii in 2022 si cand pica sarbatoarea in acest an.Sarbatoarea de Rusalii 2022 le va aduce romanilor o noua minivacanta. Astfel, in luna iunie, majoritatea angajatilor vor beneficia de zile libere cu aceasta ocazie, avand in vedere ca sarbatoarea ... citeste toata stirea