Minor din Codlea cautat de politisti

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizati cu privire la faptul ca CROITORU RADUCU-FLORIN, in varsta de 16 de ani, ar fi plecat voluntar de la locuinta, din localitatea Codlea, fara a se cunoaste destinatia si fara a mai reveni pana in prezent.Aceasta are urmatoarele ... citește toată știrea