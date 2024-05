Minor prins la intrarea intr-un club din Brasov. Baiatul isi falsificase cartea de identitate pentru a avea acces in club. Ce spun jandarmii

Un minor din Brasov si-a falsificat actul de identitate pentru a putea intra in cluburi.Baiatul a fost insa prins de jandarmi."Ne dorim sa tragem un semnal de alarma si sa transmitem tuturor tinerilor ca, pentru o noapte de distractie, nu merita sa recurga la astfel de metode care incalca legea si ca va veni, cu siguranta, si momentul in care vor putea intra legal in orice club isi doresc", au transmis reprezentantii IJJ Brasov.In data de 27 mai a.c., aflati in misiunea de patrulare in ... citește toată știrea