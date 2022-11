Minorele rapite au fost violate. Rapitorul a fost arestat

Minorele rapite au ajuns in custodia Directiei de Protectia Copilului Brasov, iar rapitorul, in arest. Polisistii confirma ci rapitorul de 42 de ani le-a violat. Fetitele au 10 si 12 ani."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit ca barbatul, in varsta de 42 de ani, prin exercitarea de constrangeri fizice si amenintari, ar fi fortat, pe rand, persoanele vatamate minore sa intretina mai multe raporturi si acte sexuale, in timp ce se aflau intr-o parcare situata pe DN10, intre localitatea ... citeste toata stirea