Minorii care au implinit 16 ani ar putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor

Minorii care au implinit varsta de 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pervade un proiect de lege depus la Parlament.Propunerea legislativa a fost initiata de 88 parlamentari PNL si UDMR si modifica in acest sens Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, precum si Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului."Prin exceptie, cetatenii romani