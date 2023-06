Minorii de peste 16 ani vor putea calatori singuri in strainatate la rude, pentru studii sau in scopuri medicale, potrivit legii adoptate miercuri de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul merge la promulgare.Initial, proiectul prevedea ca minorii care au implinit 16 ani pot calatori singuri in orice scop in strainatate, daca au acordul parintilor sau tutorilor legali. Insa comisiile Camerei Deputatilor au stabilit cateva situatii in care se poate face acest lucru. ... citeste toata stirea