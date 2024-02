Minorii nu vor mai putea cumpara bauturi energizante. Comerciantii risca amenzi cuprinse intre 5.000 si 20.000 de lei daca vand aceste bauturi tinerilor

Asa cum se-ntampla acum in cazul bauturilor alcoolice, comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit a bauturilor energizante catre minori va fi interzisa, potrivit unei propuneri legislative ce a trecut deja de Senat, iar la Camera Deputatilor a primit, in aceasta saptamana, un raport favorabil. In cazul in care nu vor respecta viitoarea regula, magazinele sau restaurantele vor risca ... citește toată știrea