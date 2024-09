"Miopie istorica": deportarea din Romania comunista, in fotosculpturi la Centrul Multicultural

Brasovenii sunt asteptati vineri, 20 septembrie, de la ora 18.00, la deschiderea expozitiei "Miopie istorica", semnata de artistul Sever Petrovici Popescu si curatoriata de Ioana Marinescu.Explorand conceptul de "arheologie a memoriei" prin intermediul fotosculpturilor, expozitia documenteaza momentul deportarilor in Campia Baraganului din 1951. In urma actiunii de dislocare din 18 iunie 1951, aproximativ 44.000 de persoane au fost fortate sa-si paraseasca locuintele sub amenintarea armei si ... citește toată știrea