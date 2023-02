MIPE: 1,8 miliarde de euro pentru persoanele vulnerabile in 2023. Lista formelor de sprijin acordate din fonduri europene

MIPE anunta ca 1,8 miliarde de euro vor fi alocate in acest an pentru persoanele vulnerabile si prezinta lista formelor de sprijin acordate din fonduri europene.MIPE a transmis ca Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, continua si in 2023 sa implementeze masuri pentru sprijinirea persoanelor din categoriile vulnerabile, pentru care bugetul total alocat va atinge pragul de 1,8 miliarde de euro, relateaza News.ro."Pentru consolidarea coeziunii sociale si ... citeste toata stirea