Influencerul Dorian Popa sustine ca el a investit 24.000 de euro in afacerea cu panouri fotovoltaice a afaceristului Calin Donca, dar arata ca pierderea sa este una mica. "Nu m-am aruncat sa investesc o suma mare. Am investit 24.000 euro, dar va pot spune ca sunt oameni care au investit sume sanatoase", a declarat acesta.Dorian Popa sustine ca l-a urmarit pe Calin Donca in mediul online si i s-a parut un om de afaceri serios, mai ales ca lucra deja de 8 ani in domeniul energiei. "Mi-am ... citeste toata stirea