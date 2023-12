Mircea Bravo a fost implicat intr-un accident rutier in dimineata zilei de luni, in Bihor, avandu-si sotia in masina, iar aceasta a suferit consecinte nefericite in urma incidentului.Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, Mircea Bravo ar fi adormit la volan.Vlogger-ul a pierdut controlul masinii si a intrat intr-un stalp de electricitate, cu sotia sa aflata in autoturism in momentul impactului. Femeia a suferit un atac de panica ... citeste toata stirea