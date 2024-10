Mircea Dinescu: "Am ajuns, dupa 30 de ani de capitalism, sa faca Gigi Becali guvern in casa lui"

Scriitorul Mircea Dinescu a criticat lipsa de reactie a societatii cu privire la ultimele stiri despre cursa rezidentiala, intr-un eveniment organizat de PNL.Invitat la evenimentul de lansare a candidatilor PNL Mehedinti la alegerile parlamentare din 1 decembrie, scriitorul Mircea Dinescu, una dintre figurile centrale ale Revolutiei de la 1989, s-a aratat uluit de faptul ca, dupa 30 de ani de capitalism, Romania a ajuns in situatia in care viitorul guvern "se coace" in casa lui Gigi Becali. ... citește toată știrea