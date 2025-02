Mircea Fechet da asigurari ca Romania nu e in pericol dupa incidentul la Reactorul 4, de la Cernobil

Mircea Fechet da asigurari ca Romania nu e in pericol dupa incidentul la Reactorul 4, de la CernobilDistribuie daca iti place!Mircea Fechet ne asigura ca Romania este in afara pericolului dupa incidentul de la Cernobil. El care precizeaza ca "valorile inregistrate sunt in limitele obisnuite".Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a dat asigurari ca Romania este "in afara oricarui pericol" dupa incidentul de la Cernobil, cand o drona ruseasca a lovit invelisul din beton care protejeaza ... citește toată știrea