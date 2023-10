Ministrul Mediului, Mircea Fechet a declarat ca in Romania vor fi construite 565 de centre pentru deseuri voluminoase, precizand ca aproape fiecare comuna va avea un asfel de centru.Mircea Fechet a declarat la Digi24, in cadrul emisiunii Jurnalul de Seara, ca din cele 1.2 miliarde din PNRR se vor construi si 565 de centre de colectare cu aport voluntar, pentru deseuri voluminoase sau deseuri din constructii. Circa 256 din acestea vor fi realizate in 2024, iar restul vor fi gata pana la ... citeste toata stirea