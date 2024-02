Mircea Geoana, atac la PSD! Numarul doi in NATO critica partidele ca nu au anuntat oficial candidatii

Mircea Geoana a iesit la atac!Numarul doi in NATO critica partidele ca nu au anuntat oficial candidatii pentru alegeri. Geoana sustine: "este prima data in 25 de ani cand nu se stiu candidatii la prezidentiale pentru ca este evident ca nu au candidati de calibru pentru a putea fi alesi de catre romani".Mai mult, in declaratiile facute Geoana sustine ca: "am trecut prin prea multe in viata mea si sunt un om mult prea intelept si sa o spun si pe aia, joc si la alta liga ca sa ma las ... citește toată știrea