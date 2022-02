Mischa Maisky, la Brasov, in martie

Violoncelistul Mischa Maisky, unul din cei mai de seama artisti ai muzicii clasice, se va afla, in 10 martie, la Brasov, intr-un concert simfonic eveniment, au anuntat reprezentantii institutiei brasovene. Orchestra simfonica a Filarmonicii Brasov va fi dirijata de maestrul Tiberiu Soare, iar concertul va avea loc in sala Teatrului Sica Alexandrescu, pentru a permite cat mai multor oameni sa ia parte. Programul serii va fi alcatuit din lucrari de P.I. Ceaikovski - Serenada in Do major pentru ... citeste toata stirea