Compania Apa Brasov, a anuntat marti, 23 mai, in jurul orelor 17.00, ca pe strada Dobrogeanu Gherea din Brasov s-a produs o avarie, iar canalizarea refuleaza in strada. Defectiunea nu a fost, inca identificata. Lucrarile nu au putut fi incepute in cursul zilei, din cauza traficului rutier intens, astfel ca interventiile au fost programate pentru noaptea 23-24 mai, intre orele 22.00 si 02.00."Am obtinut acordul si autorizarea ... citeste toata stirea