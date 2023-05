Curtea de Apel Bucuresti a dispus joi, 25 mai, achitarea fostului sef al ANAF Sorin Blejnar, in dosarul in care era acuzat ca a primit o mita de 1,2 milioane euro de la omul de afaceri Radu Nemes. Motivul invocat de judecatori pentru achitare este ca nu exista probe ca Sorin Blejnar a luat mita. In acelasi dosar, au fost achitati Andreea Florentina Blejnar (sotia lui Sorin Blejnar), Viorel Comanita (fost vicepresedinte al ANAF, cu rol de conducator al Autoritatii Nationale a Vamilor) si Sorin ... citeste toata stirea