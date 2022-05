Mita la RAR Brasov. 36 de perchezitii domiciliare in judetul Brasov la persoane banuite de fapte de coruptie

Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si Serviciul Investigatii Criminale, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, efectueaza joi, 26 mai a.c., 36 de perchezitii domiciliare intr-un dosar penal in care sunt cercetate fapte de coruptie. Perchezitiile au loc in judetul Brasov, la domiciliile persoanelor fizice banuite de savarsirea faptelor cercetate. In urma ... citeste toata stirea