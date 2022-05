Mita la RAR Brasov. ,,4 angajati de la RAR sunt vizati de perchezitiile politistilor" comunica sefii de la RAR

Registrul Auto Roman a facut precizari cu privire la cele 36 de perchezitii efectuate in judetul Brasov, in legatura cu presupusa activitate infractionala a unor angajati RAR. "Actiunile de astazi ale anchetatorilor reprezinta o continuare a investigatiilor incepute in decembrie 2021, care vizeaza si numeroase persoane care nu au nicio legatura cu institutia noastra. In ceea ce ne priveste, pana in acest moment, cercetarea vizeaza 4 persoane, angajati ai RAR Brasov, carora contractul de munca ... citeste toata stirea