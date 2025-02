Mita si la Glovo

Un director din cadrul firmei de curierat Glovo a fost prins in flagrant de luare de mita de procurorii DNA. "In perioada 10 decembrie 2024 - 05 februarie 2025, in calitatea mentionata, inculpatul C. T. R. ar fi pretins si primit, la diferite intervale de timp, suma totala 12.000 lei si 23.800 euro, precum si bunuri si produse alimentare in valoare de 12.750 lei, de la administratorii unor societati prestatoare pentru platforma de livrari la domiciliu (martori), in schimbul indeplinirii unor ... citește toată știrea