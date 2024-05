Miting de solidaritate cu poporul palestinian, in Piata Sfatului

Un miting pro-Palestina are loc astazi, 15 mai, in Piata Sfatului, transmite organizatia Solidaritate Romania-Palestina.Invitam locuitorii Brasovului, precum si pe toti cei solidari cu cauza palestiniana, sa ni se alature la protestul care va avea loc pe 15 mai, intre orele 16:00 si 19:00, in Piata Sfatului.Acest eveniment este organizat pentru a sustine drepturile palestinienilor si pentru a atrage atentia asupra situatiei grave cu care se confrunta acest popor. ... citește toată știrea