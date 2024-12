Miting pro-Europa, la Bucuresti

Foto: "Legionarul de unde are banul?". S-a protestat si ieri seara la BucurestiOameni de afaceri, artisti, dar si simpli cetateni sunt asteptati joi, 5 decembrie, de la ora 20.00, in Piata Universitatii din Bucuresti la un miting pro Europa. Initial, un miting pro-Europa a fost anuntat de candidatul USR pentru functia de presedinte al Romaniei, Elena Lasconi. Ulterior, aceasta a scris pe retelele de socializare ca anuleaza mitingul convocat pentru data de 5 decembrie, in Piata Victoriei, de ... citește toată știrea