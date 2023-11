Duminica, 19 noiembrie, Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, a poposit in mijlocul credinciosilor din Rasnov. La biserica "Sfantul Nicolae" din oras, unde, in urma cu un an, in data de 30 octombrie 2022, era instalat noul protoiereu al Protopopiatului Rasnov-Bran-Zarnesti, a fost savarsita Sfanta Liturghie arhiereasca. Sub protia Inaltpreasfintiei Sale, in soborul slujitor s-a aflat parintele protopop Ion Manea, impreuna cu cei trei preoti ai parohiei: parohul ... citeste toata stirea