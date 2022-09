Mitropolitul Ardealului a binecuvantat lucrarile de la biserica din Voila

Duminica, 25 septembrie, Inaltpreasfintitul Laurentiu, Mitropolitul Ardealului, a binecuvantat lucrarile efectuate in ultimii ani la biserica "Sfantul Nicolae" din Voila. Credinciosii din localitate l-au intampinat pe ierarh invesmantati in costumele populare specifice meleagurilor de la poalele Muntilor Fagaras, iar in soborul slujitor, alaturi de preotul paroh Sebastian Nicolae Ivan, s-au mai aflat protopopul de Fagaras, preotul Iulian Mihai Boac, diaconi si alti slujitori ai sfintelor altare. ... citeste toata stirea